Le château féodal de Moha axé sur l’accueil des cyclistes

La Province de Liège vient d’équiper le château féodal de Moha d’un kit vélo: un set de réparation de vélo, une pompe et une trousse de secours. "La Province a revu ses missions, explique Fanny Dominique, coordinatrice. Elle s’oriente sur le réseautage des acteurs touristiques." Le château féodal de Moha, comme d’autres d’ailleurs, a ainsi été labellisé "Bienvenue vélo". Et pour que ce label ait tout son sens, il fallait équiper le château féodal pour lui permettre d’accueillir les vélos au mieux. "On s’engage ainsi à accueillir les cyclistes, avec un espace de stockage des vélos mais aussi un kit réparateur." Tiens, a-t-il déjà eu des demandes de cyclistes pour pneu crevé ? "Non, mais peut-être parce qu’on ne communiquait pas. Là on va communiquer sur ce kit et notre accueil possible." De plus en plus, l’équipe du château féodal voit débarquer des cyclistes. "On a de beaux parcours à leur proposer. Il y a de plus en plus d’itinéraires au départ du château de Moha. Notamment entre ici et le château de Fallais." L’objectif du château féodal de Moha ? Valoriser les activités sur la mobilité douce.