Biovital ferme son magasin d’Antheit mais maintient le cap à Hannut: « On reste confiants »

Hannut reste ouvert

Si l’établissement d’Antheit liquide actuellement ses stocks et fermera ses portes à la fin du mois de janvier, celui de Hannut garde le cap. "Nous fermons celui de Wanze pour ne pas faire crouler celui de Hannut. On se maintient bien de ce côté-là et on reste confiants et sereins pour l’avenir, reprend Véronique Benard. Nous revendrons le bâtiment dans un second temps et ça nous permettra d’envisager la suite plus facilement également."

L’enseigne hannutoise engage actuellement 6 personnes ainsi qu’un boucher en plus du couple de gérants. Quant à Antheit, 5 personnes sont concernées par la fermeture mais des accords ont été pris en interne pour "éviter des préavis malheureux". 2023 tourne ainsi une page pour les deux Hannutois mais ils restent toujours aussi investis et optimistes pour la suite de leur aventure. "Penser son alimentation bio, locale et durable ; manger sainement ; consommer avec justesse ; soutenir nos producteurs et prendre soin de sa santé au naturel restent plus que jamais des valeurs essentielles et d’actualité pour Biovital afin de changer la donne d’un modèle de société de consommation qui ne nous veut pas que du bien", conclut la gérante.