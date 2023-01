« En seconde mode », du deuxième main pour les tailles jusqu’au 60 à Wanze et à Neupré

La mode, elle aime. La Wanzoise Cindy Schröder a ouvert un premier magasin "En Mode boutique" à Wanze. Un magasin pour dames rondes. Elle leur y propose des vêtements de la taille 40 à la taille 60. C’était il y a quatre ans. "À l’époque, quand je voulais m’habiller, je ne trouvais rien à me mettre. J’ai voulu répondre à ce besoin, je suis allée voir les fournisseurs et j’ai commencé à vendre chez moi." Puis dans une surface de 20m2 avant d’installer sa boutique au centre de Wanze. Depuis, elle a aussi développé un magasin grandes tailles à Neupré. "Il y avait alors peu de magasins pour grande taille, il y en a un peu plus aujourd’hui. Mais les grandes tailles, c’est souvent “low cost”." Or, les dames rondes ont le droit de bien s’habiller, avec des vêtements de qualité.