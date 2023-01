Un cinquième site de bulles enterrées

Wanze et Intradel ont opté pour le remplacement des bulles à verre aériennes par des bulles à verre enterrées. Plusieurs sites en accueillent déjà: près du cimetière de Wanze, rue des Wallons à Wanze-centre, devant la salle de Longpré et près de la salle Delbrouck à Vinalmont. Et là, Wanze a décidé de développer un nouveau site de bulles enterrées, le cinquième. Ce sera sur le parking du cimetière de Bas-Oha. "On essaye d’en installer partout où c’est possible, explique l’échevin Bernard Lhonnay. En tout cas, partout où il y a des bulles à verre aériennes." Avec l’envie d’avoir au moins un tel site dans chacun des villages wanzois. La Commune prévoit ainsi un budget par an pour développer un site de bulles enterrées. Pas plus, car cela coûte déjà cher. Environ 20 000 € par bulle enterrée.