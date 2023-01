Les encombrants, plus chers

Est-ce que cela risque d’arrêter les Wanzois qui voulaient faire appel à la Ressourcerie du pays de Liège pour l’enlèvement de leurs encombrants ? L’échevin Bernard Lhonnay ne le pense pas. Simplement parce qu’ils ne font plus trop appel à la Ressourcerie depuis qu’il y a des recyparcs un peu partout. "Et puis, elle ne passe qu’une fois tous les trois mois, il faut téléphoner et réserver. Autant de contraintes qui font que les gens préfèrent aller au parc à conteneurs."