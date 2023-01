Les petites errances de Claudine Grodent

Suggestifs ou précis, réels ou restitués, ses tableaux traduisent des fragments de vie passée, des envies d’ailleurs, des souvenirs d’une enfance libre et insouciante. C’est comme un monde repeint sur la toile où glisse la lumière du jour, de n’importe quel jour. Et les paysages ne sont pas restitués à l’identique. Ici, nous sommes dans le domaine de l’indicible. À chacun alors sa libre interprétation du tableau. "Je fais passer un certain message dans ma peinture et puis, chacun se l’approprie, chacun reprend pour lui-même ce qu’il voit pour ensuite faire son propre voyage."

Ancré dans une nature encore préservée, son travail reflète aussi des doutes. À moins qu’il s’agisse de questionnements liés à la présence de l’homme. "Lors de mes promenades dans les bois de Solière et Saint-Léonard, j’ai remarqué qu’on avait posé des clôtures. C’est un paradoxe. L’homme veut protéger la nature et il la clôture."

Il n’y a pourtant pas de violence dans ses paysages. Juste ce rose posé pour brouiller les pistes. Un rose franc, fluoré qui donne l’impression de sécurité alors qu’un drame pourrait se jouer. Autre récurrence dans le travail de l’artiste wanzoise, par ailleurs assistante sociale, l’estompement de la couleur, son effacement. "Car ce qui existe risque de disparaître."

Exposition « Transhumances », de Claudine Grodent, est à voir au centre culturel de Wanze jusqu’au 15 janvier. En semaine de 9 à 12 h et de 13 à 16 h et le dimanche de 14 à 17 h. Fermé du 24/12 au 03/01.