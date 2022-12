Et si vous passiez le réveillon « sur scène » avec Enzo Burgio ?

Comme Enzo Burgio, humoriste et comédien de 47 ans de Bassenge, aussi spécialiste d’impro. Lui, ce samedi, il passera sa soirée sur la scène du centre culturel de Wanze. Que l’ASBL "Histoire d’en rire", qui s’occupe de placer des spectacles à gauche et à droite, a réservée pour lui. "Je l’ai déjà fait, notamment à Wanze d’ailleurs mais aussi à Liège, commence l’humoriste. En fait, c’est un moment assez sympa, plutôt propice parce que, finalement, on se rend compte que pas mal de monde veut faire autre chose que manger et danser le soir du réveillon." Par contre, il l’admet d’emblée, le public "de ces soirs-là" n’est souvent pas le même que les autres soirs. Là où, habituellement, il joue devant des spectateurs qui ont sciemment cherché à le voir ; un soir de Nouvel An par exemple, il "récupère" aussi des gens "qui ont cherché quoi faire ce soir-là, une activité, un spectacle, un bon moment pour s’amuser et qui sont peut-être tombés sur moi un peu par hasard".

De l’humour léger, pas prise de tête

Une centaine de personnes ont néanmoins déjà réservé pour ce soir, pour découvrir "En mâle d’amour !", un one-man-show construit autour d’un thème "qu’on a tous connu ou qu’on connaîtra tous un jour: le célibat ! Mais avec toujours l’envie de retrouver l’amour." Un spectacle d’humour léger, dynamique, un peu caustique, pas prise de tête, "passe-partout, parfait pour des gens qui ont envie de passer un bon moment. J’ai un autre spectacle avec lequel je tourne aussi, sur l’écologie. À la base, c’est lui que je voulais proposer puis je me suis dit que terminer et commencer une nouvelle année autour d’un sujet un peu anxiogène comme celui-là, ce n’était quand même pas top !", sourit le comédien.

Et quand la représentation sera terminée ( "parfois, comme j’adore l’impro, elle dure plus longtemps parce que je prends un malin plaisir à interagir avec les gens"), Enzo Burgio prendra un verre "avec celles et ceux qui auront eu la gentillesse de rester un peu. Souvent, les gens prennent l’apéro chez eux avant de venir au spectacle puis repartent terminer la soirée dès que ça finit." Mais il y a toujours malgré tout quelques spectateurs avec qui trinquer et échanger. Et c’est ça aussi, évidemment, qui fait la magie de soirées comme celle-là.

Puis le Bassengeois reprendra la route pour aller rejoindre sa compagne, au restaurant végétarien liégeois "Como en Casa" où elle sera d’astreinte ce soir. Et (plus que) probablement que l’humoriste profitera de son passage là-bas pour mettre un peu d’ambiance dans les cuisines pendant la plonge et le rangement, avant de trinquer avec l’équipe à cette année qui se sera terminée lui sur les chapeaux de roue. Avant d’entamer une nouvelle du même acabit, avec déjà plein de dates bookées pour présenter ses spectacles.

« En mâle d’amour ! », d’Enzo Burgio, ce samedi 31 décembre à 20 h 30 au centre culturel de Wanze, Place Faniel. 25 €/place. Infos et réservations au 0497/90 50 16 ou via histoiredenrire@hotmail.be