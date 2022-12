Pelé a joué un match en faveur de l’Oiseau bleu (Wanze) (Photos)

Ce moment, Richard Bruck s’en souvient tout en tournant les pages de l’album rempli de photos réalisées par lui et son épouse, Josiane, dont les parents étaient justement investis au niveau de l’Oiseau bleu. "Et ça d’ailleurs pour ça qu’on a eu la chance de faire des photos."

Et si l’Oiseau Bleu figurait parmi les bénéficiaires du match de gala, c’est grâce à un médecin hutois. "Le docteur De Bie avait un fils autiste. Il était donc sensibilisé à la problématique des jeunes en situation de handicap. C’est pourquoi il a fait jouer ses contacts pour que le match se joue aussi en faveur de l’Oiseau bleu."

Le match en lui-même, Richard Bruck ne s’en rappelle plus très bien. "Ça remonte à longtemps. Je me souviens qu’il y avait du football, mais surtout du folklore. Jacky Ickx avait par exemple traversé le terrain en marchant sur un câble. D’ailleurs, un ou deux joueurs de chaque équipe essayaient de remettre un peu d’ordre", s’amuse-t-il.

Par contre, il se souvient plutôt bien de Pelé, qui lui a même signé un autographe. "C’était vraiment un gars abordable. Il était très gentil avec les enfants."

Jean-Michel Javaux dans les tribunes

Et si, à cette époque-là, il était trop jeune pour prendre des photos sur le bord du terrain, Jean-Michel Javaux, le bourgmestre d’Amay, était bel et bien présent en tribune.

"J’étais allé voir le match avec mon papa, explique-t-il. J’avais sept ans et j’étais déjà un fan inconditionnel de football." Et quand, on est fan inconditionnel de football. on vient voir un tel match pour voir "Pelé. Et aussi Raymond Kopa". Et si lui non plus ne se rappelle pas bien du match, il se souviendra de Pelé comme "la première star planétaire du football. Il a aussi fait beaucoup pour unir les peuples."