La réponse du berger à la bergère

Le rôle de l’opposition, c’est de s’opposer. Et ça, la conseillère Écolo Julie Faniel l’a très bien compris. Au cours d’une interpellation de six minutes, elle s’est montrée très critique envers le budget wanzois. " En consommant une partie du fonds de réserve, la Commune arrive à sortir la tête de l’eau, a-t-elle notamment avancé. C’est évidemment trompeur puisque le bas de laine s’amenuise tandis que le niveau de la dette explose. Traduction: le boni wanzois est un trompe-l’œil. " Elle reproche aussi à la majorité wanzoise de vouloir cacher la mauvaise situation financière de la Commune. " On arrivera encore à sauver la face lors du prochain budget. Mais les Wanzois finiront bien par recevoir la facture. Mais, évidemment, ce sera après les élections. " Entre autres, ont également été critiquées: différentes primes accordées à tous les Wanzois, sans distinction de revenus, et la hausse des tarifs de la garderie.