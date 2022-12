Wanze a prévu 11 millions d’euros pour ses projets

11 millions d’euros à l’extraordinaire

Du côté du budget extraordinaire, les dépenses s’élèvent à 11,24 millions d’euros. qui seront investis dans 48 projets différents. Parmi eux, le chantier de l’école communale de Vinalmont. Si on n’est pas encore sûr de pouvoir démarrer les travaux en 2023, les marchés devraient en tout cas être attribués l’an prochain. Le projet devrait coûter au total 4,6 millions d’euros et sera subsidié à 50%.

Au niveau des autres écoles wanzoises, différents travaux de maintenance seront réalisés. Il est notamment prévu de remettre les installations électriques en conformité, d’installer des tableaux numériques et d’acheter une chaudière pour l’école de Huccorgne. Montant des investissements: 158 000 €.

Le terrain de la sucrerie aménagé

Autre projet de grande ampleur: l’aménagement du terrain de la sucrerie, situé entre le pont Pire, la rue Léon Charlier et la rue Albert Dignef, pour un montant total de 1,3 million d’euros. "On percevra un subside de 729 000 €", précise la directrice financière. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, offrira un espace vert aux Wanzois. "On y installera un parc didactique, avance Aurélie Ochelen, échevin en charge du PCDR. Il sera divisé en quatre zones différentes: le vent, l’eau, la terre et le feu." Un parking d’une septantaine de places sera également aménagé sur le terrain. "Les gens qui se rendent au parc ainsi que dans les commerces avoisinants pourront s’y garer." À noter qu’une barrière végétale sera créée pour cacher le trafic sur le pont Pire. "Si tout se passe bien, le chantier devrait commencer en 2023 et se terminer courant 2024."

Des conteneurs pour lutter contre les inondations

La Commune a également l’intention d’investir afin de lutter contre les inondations. "On placera des conteneurs remplis de sacs de sable dans les quartiers les plus inondables, expose Bernard Lhonnay, échevin des Travaux. Nous gagnerons ainsi beaucoup de temps en cas d’inondations. Un ouvrier communal n’aura qu’à ouvrir la porte et les gens pourront se servir." Ces conteneurs se trouveront normalement à Bas-Oha, à Wanze, dans le quartier formé par les rues Wauters, Lelarge et Gosuin, du côté de la rue Mâles vignes et peut-être près de la place de Moha. "Nous stockerons aussi probablement des sacs de sable dans le hall omnisports, qui a été fort touché par les dernières inondations."

Plusieurs voiries seront aussi refaites à Wanze, pour un montant total de 880 000 € "mais on ne sait pas encore lesquelles seront concernées par ces travaux. On prendra une décision dans les prochains jours", conclut Bernard Lhonnay.