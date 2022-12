Au niveau de la prison de Huy et du centre pénitentiaire école de Marneffe, les dons ont été centralisés à l’église de Moha. Odette Sap est la secrétaire de la Fabrique d’église de Moha.

Elle a repris le relais de l’action de Sœur Liliane qui a été aumônière des prisons jusqu’à ses 75 ans. Elle habitait alors à Vinalmont. "Et elle a toujours voulu sensibiliser les gens à la condition des détenus", souligne Odette Sap

Ce mercredi 21 décembre, Odette Sap récoltera des pâtisseries ou friandises pour le goûter de Noël dans les prisons de Huy et Marneffe qui aura lieu après la messe.

Les personnes peuvent déposer leurs pâtisseries à l’église de Moha mercredi entre 10 et 12 heures. Comme dans l’objectif de l’action de la religieuse et de l’Aumônerie catholique, Odette Sap veut que cette action apporte du réconfort aux prisonniers "qui sont bien sûr jugés pour leurs actions par la justice des hommes, mais qui sont des humains qui se sentent isolés. Et c’est important de leur manifester une attention en ce temps de Noël", dit-elle.