Le concert de Santo Barracato rempli d’émotion

Noël est un moment d’émotions avec ses messages d’amour, de paix et d’espoir pour le monde. Et ces messages étaient bien présents dans le merveilleux concert offert par Santo Barracato au profit de l’association Enfants de Birmanie. Le chanteur a évoqué l’amour avec des reprises de Jacques Brel, dans un premier temps. Avec son invitée Marcelle Alexis, ils ont provoqué dans le public une intense émotion dans le duo Their for me. Et ce n’était que le début d’une succession de chants interprétés par les deux artistes et des invités talentueux dont Pascale Line à la flûte traversière, Sébastien Lekas, Tanija Desfrennes…