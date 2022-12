ASBL "Enfants de Birmanie" est une petite équipe solidaire, motivée et généreuse qui vient, comme son nom l’indique, en aide aux enfants birmans par différents projets. Elle est née d’un voyage en 2002 de Patricia Longrée, psychologue, et son époux, Bernard Philippet, pédiatre. Ils sont tombés sous le charme de la gentillesse des habitants du pays et ont été sensibilisés à une pauvreté intellectuelle et sanitaire. Le chanteur Santo Barracato, président d’honneur des "Enfants de Birmanie", soutient l’œuvre depuis 2014, en offrant chaque année un concert de Noël. D’abord organisé à l’église de la Sarte, le spectacle a pris ses marques depuis 2019 à l’église de Moha.

Cette année, enfin, il peut se réorganiser sans contraintes sanitaires et promet encore un beau moment musical et d’émotion. Santo Barracato aime chaque fois s’entourer d’amis talentueux. L’invitée d’honneur est Marcelle Alexis pour qui le chanteur a déjà écrit une chanson. Elle chantera seule et en duo avec l’artiste. Parmi les autres invités, on annonce Pascale-Line, flûtiste, et Seb Kekas, élève de Santo. Ils se produiront aussi en duo. Le concert se déroulera en deux parties

À quelques jours du concert, on sent que Santo est heureux de revenir à Moha, à plusieurs titres. "Je soutiens Enfants de Birmanie car je vois que ce sont des personnes très impliquées et qui font un réel travail. Et Bernard Willot, membre depuis toujours, est aussi mon ami. Je pense aussi qu’en tant qu’artiste, on peut faire une double action. On fait rentrer de l’argent pour soutenir une association tout en offrant un beau spectacle", confie celui qui se produit aussi pour d’autres causes.

Son concert, il veut le dédier à la magie de Noël. "Il y a ici à l’église une ambiance toute particulière. J’offre un concert de Noël, avec des chants d’amour et de paix. C’est pourquoi j’interpréterai aussi trois chansons de Jacques Brel. Il y aura aussi" Paix sur la terre ", écrite avec mon frère, Frédéric."

Concert de Noël ce samedi 17 décembre à 20h à l’église de Moha. Prix 25 € (20 € en prévente, à la Boutique du voyage de Huy au 085/25 05 05 ou Wanze 085/84 13 13) ou par virement BE42 3404 0084 4454. Renseignement: Bernard Willot au 0476/54 13 50