Ancien site Gonthier: le collège rend un avis défavorable sur le projet Prologe à Wanze

Quarante appartements, des bureaux et des commerces: le projet que la SPRL Prologe veut développer sur l’ancien site Gonthier, abandonné depuis plusieurs années et désormais à l’état de chancre, était à peine connu qu’il suscitait une vague de remous, de contestations mais aussi d’inquiétudes. La SPRL a ainsi déposé une demande de permis intégré qui comprend plusieurs volets : la démolition d’anciens entrepôts, la construction d’immeubles mixtes composés de 40 appartements répartis sur quatre bâtiments, la construction d’une zone commerciale et de bureaux (24 bureaux et quatre salles de réunion), ainsi qu’enfin la construction de 75 emplacements de parking extérieurs et 88 emplacements de parking intérieurs. Parallèlement à ce permis intégré, une procédure de décret voiries a été menée pour l’élargissement de la rue de Lemount. le projet prévoyait aussi l’intégration de 17 places de stationnement dans le domaine public communal.