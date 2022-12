Projet Prologe sur le site Gonthier à Wanze: « La réunion de concertation n’a pas dérapé »

Et pourtant, le nombre de réclamations déposées contre le projet, témoigne d’une situation tendue et qui aurait bien pu s’envenimer. "Mais tout le monde savait ce qu’il avait à dire. On est resté calme." Et ce sont d’ailleurs ces nombreuses réclamations, une cinquantaine, qui ont rendu obligatoire cette réunion de concertation qui a rassemblé Commune, réclamants et promoteur.

Cinq représentants de chacune des parties pouvaient assister à la réunion organisée ce vendredi soir. Et pourtant, beaucoup des riverains avaient fait la route jusqu’à l’administration communale Wanzoise pour marquer leur opposition au projet. "Ils étaient au moins une quarantaine, poursuit la réclamante. On voulait que chaque personne représente un appartement du projet."

Pas de réponses aux questions

Si la réunion s’est déroulée de manière courtoise, ce n’était pas gagné d’avance. "Avant que le bourgmestre n’arrive, le climat était plutôt tendu. On se regardait en chiens de faïence."

Une fois Christophe Lacroix sur place, les échanges ont pu démarrer. "Globalement, on a été assez déçus. On trouve que la défense de Prologe était faible. Quand on faisait des remarques concernant la mobilité, ils prenaient un autre projet en exemple en disant qu’il n’avait pas eu d’impact sur la mobilité", avance une autre réclamante.

Les inquiétudes sont également de mise à propos du nombre de places de parking. "Ils n’en ont pas prévu assez. Il y aura des tensions entre les habitants actuels de la rue et les personnes qui occuperont les nouveaux bâtiments."

Idem concernant la question des inondations. "La rue a été inondée pendant l’été 2021. Et pourtant, Monsieur Mokkedem (NDLR: le directeur de Prologe) v eut créer un parking souterrain. Ça va être nettement plus compliqué concernant l’écoulement des eaux."

Et en bref, "on n’a pas eu les réponses à nos questions. Elles ont toutes été balayées d’un revers de la main."

Des échanges « respectueux », assure le promoteur

De son côté, le promoteur Kadour Mokkedem estime que "les échanges se sont déroulés dans le respect".

Concernant les critiques sur la mobilité, "on a fait une étude de mobilité de notre côté. La Commune en a réalisé une aussi. Elles en sont toutes les deux arrivées à la conclusion que le projet n’aurait pas d’impact sur la mobilité."

Et sur la question des inondations ? "La rue a effectivement été inondée jusqu’au rond-point, mais notre parcelle n’a pas été touchée. De plus, la superficie du bâtiment actuel est de 3 990 m2. Quelque 1 525 m2 sont bétonnés en plus. Avec notre projet, les bâtiments recouvriront 1 960 m2. On ne bétonnera que 350 m2 en plus. L’infiltration des eaux sera donc beaucoup plus facile."

Le collège rendra ce mardi un avis formulé sur base des différents arguments avancés pendant la réunion.