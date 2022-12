Projet Prologe sur l’ancien site Gonthier: réunion de concertation ce vendredi

Nouvelle étape dans le dossier Prologe suite à la demande de permis intégré de classe 2 et catégorie B dans l’optique de démolir les anciens entrepôts Gonthier, rue de Leumont à Wanze. Pour rappel, l’intention de la société wanzoise de développement immobilier est d’y bâtir à la place quatre bâtiments pour un total de 40 appartements dotés de 88 emplacements de parking en sous-sol et qui seront complétés par 75 autres places extérieures. Aussi, il est question d’une zone commerciale (2 120 m2 de surface brute) en prolongement du complexe existant à l’arrière, et à l’étage de laquelle Prologe installerait ses bureaux.