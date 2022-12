Un concours photo sur le thème du pain perdu

Le 28 novembre, c’était la Journée mondiale du pain perdu. Oui oui, vraiment ! Alors, pour marquer le coup de cette mise à l’honneur originale, le centre culturel a proposé un concours non moins original aux écoles fondamentales wanzoises. L’idée ? "Amener les écoles, déjà très participatives à nos projets, à “bosser” sur quelque chose d’amusant", résume-t-on du côté du centre culturel. En imaginant donc une mise en scène, originale elle aussi et ludique, autour de ce thème du pain perdu. Onze classes ont participé et leurs photos (sans le nom de l’école, pour plus de neutralité) ont immédiatement été mises en ligne sur la page Facebook du centre culturel wanzois pour inviter le public à voter pour sa photo préférée. Le concours est valable jusqu’à dimanche à 23 h 59 et des milliers de votes ont déjà été enregistrés à ce jour !