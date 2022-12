Le repair café, c’est ce samedi

Et le repair café de Wanze, c’est ce samedi à la salle Entre 2, de 13h à 17 h. L’objectif ? Ne plus jeter mais réparer en participant ; "réparer un peu le monde", comme l’explique le personnel du magasin de seconde main. "On a quatre à cinq bénévoles, souvent les mêmes, explique-t-on auprès du Petit bazar de Wanze. Cette fois-ci, ils seront quatre, en plus d’un informaticien." Autrefois, un affûteur de couteaux était aussi de la partie mais dorénavant, il ne participera plus au repair café. Non pas que son travail n’était pas apprécié, mais il viendra, lui aussi une fois par trimestre, au Petit bazar le temps d’une après-midi qui lui sera entièrement dédiée. Il continuera ainsi d’affûter les couteaux. Il est d’ailleurs prévu le jeudi 26 janvier prochain, au Petit bazar qui a programmé une après-midi affûtage, de 13h à 16 h. D’autres dates ? Le 18 mars, la salle Entre 2 accueillera de 13h à 17h le classique repair café. Même rendez-vous le samedi 24 juin, toujours au même endroit.

Afin de faciliter le travail des bénévoles, il faut cependant s’inscrire auprès du Petit bazar au 085/25.55.51 ou via la page Facebook repaircadewanze.