Saint Nicolas chez les nageurs en eau froide

Pour Marc Henneau, organisateur de l’événement, c’est avant tout une bonne raison pour faire la fête. "C’est l’occasion de célébrer le club, embraye-t-il. Avant l’entrée dans l’eau, on fait une belle photo de groupe et après la nage, on se retrouve autour d’un verre de vin chaud. Habituellement, on organise un petit quelque chose le samedi précédant Noël. Vu que, cette année, le 25 décembre tombe un samedi, on a préféré opter pour la Saint-Nicolas. Si ça se passe bien, pourquoi ne pas en faire une tradition. C’est aussi une bonne opportunité pour accueillir des candidats nageurs qui peuvent un peu découvrir comment une nage en eau froide se déroule. La longueur de la séance dépend toujours de la température de l’eau. Aujourd’hui, les distances de nage oscillent entre 350 et 500 mètres et la température de l’eau est de 7 degrés."

Après l’effort, le réconfort donc. Une fois l’entraînement terminé, le club a donné rendez-vous à ses membres dans ses installations, bien à l’abri du froid. Saint Nicolas a alors procédé à sa distribution habituelle de cadeaux, comme l’explique Carine Heyne, la secrétaire du club. "Il y a un panier rempli de friandises, détaille celle qui pratique la nage en eau froide depuis 10 ans. On organise ce genre d’événement afin de remercier tout le monde pour leur contribution. Après un effort physique et aussi exigeant que la nage en eau froide, un verre de vin chaud et quelques bonbons ne sont jamais de refus !"

Si l’envie vous prend de tester cette pratique sportive et si vous ne craignez pas le froid, le club est toujours à la recherche de nouveaux nageurs.

www.traverseedelameuse.be