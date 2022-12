Marie et Frans s’aiment depuis 70 ans

Les jeunes gens habitaient Tervueren et Frans connaissait un peu le papa de Marie. Mais c’est à l’occasion de la fête de la commune que leur histoire d’amour commence. "Marie avait 17 ans, alors, et je l’ai invitée sur les scooters", se souvient Franz. Ils s’unissent à Tervueren le 29 novembre 1952. Le couple a deux garçons, deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Frans a beaucoup travaillé en tant que peintre en bâtiment et maçon. Le couple aimait parcourir les Ardennes. C’est ainsi qu’ils se sont rapprochés de la Wallonie pour finalement s’installer à Antheit.

Frans et Marie sont aussi très unis par différentes passions. Marie a joué de l’accordéon et Franz a appris la musique dès l’âge de 12 ans. Adultes, ils fréquentent le Conservatoire de Huy: Marie étudie le solfège et la flûte traversière ; Franz choisit la clarinette et le saxophone. Il rejoint ainsi la Royale Harmonie Concorde Saint-Martin d’Antheit.

En 1994, Marie se découvre une nouvelle passion dans la peinture et le dessin. Elle entraîne son époux qui fera en plus de la sculpture. Frans Ryckewaert va même créer le collectif "Les amis du dessin": il invitait des artistes amateurs à partager leur passion et leur expérience dans le dessin, la peinture et le pastel à la salle paroissiale de Wanze. Le couple a aussi participé à "Parcours d’artistes."

Les autorités ont fêté un beau couple attendrissant.