Interpeller les échevins au conseil communal ? On change la donne

À Wanze, où on pouvait précédemment le faire dans un délai de 5 jours, on a décidé de changer la donne. Désormais, tout Wanzois qui voudra interpeller les élus communaux devra s’y prendre bien à l’avance puisque la question devra arriver à l’administration communale 7 jours francs avant le conseil. La raison ? "On demande deux jours de plus. C’est pour permettre à l’administration communale de préparer la réponse", car répondre à ces interpellations peut occasionner une surcharge de travail. Comme les dates des conseils communaux sont fixées six mois à l’avance, les Wanzois connaissent les délais pour envoyer leur question. Et ces 7 jours francs peuvent être réduits lorsqu’il s’agit d’une question urgente. "On pourra solliciter l’urgence quand il y a un fait d’actualité", enchaîne le bourgmestre, Christophe Lacroix. Les conseillers communaux ont donc décidé de modifier l’article 74 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.