Une richesse artistique dans la différence

Vicente Marzal a exposé dans le monde dont New York, Madrid et la Russie. Et le bourgmestre wanzois, Christophe Lacroix, avait eu la chance de déjà le découvrir lors d’une exposition chez la cheffe étoilée Arabelle Meirlaen. "Le handicap est une différence mais pas un obstacle à la paix intérieure de chacun et pour exprimer la beauté comme dans les toiles de l’artiste où il révèle son identité", dit Christophe Lacroix.

L’artiste peint à l’acrylique et utilise aussi des feuilles d’or. Dans de nombreuses toiles apparaît une petite grenouille verte. "Pour Vicente Marzal, la grenouille est un symbole: elle est l’ange gardien et la protectrice du son. C’est sa muse", explique Wendy De Wilde. Les couleurs noires et blanches sont aussi omniprésentes "Le blanc représente le silence et le noir, le son qui est caché."

Diverses animations sont prévues autour de l’expo, dont des initiations à la peinture avec l’artiste pour adultes et enfants. Le CCCPHW invite aussi à deux animations de sensibilisation par l’ASBL Surdimobile.

Ateliers de peinture: 0498/13 10 73 Animations de sensibilisation: 085/21 39 02.