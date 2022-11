L’ASBL du château de Moha a 30 ans et fêtera ça ce week-end

Des animations et des fouilles…

C’était au départ un simple groupement d’amoureux du château désireux de le mettre en valeur par un spectacle son et lumière (dont la première édition remonte à 1989). À l’époque, le château était recouvert de végétation, on voyait très peu les ruines et on s’est rendu compte très vite qu’il fallait sécuriser et aménager les lieux pour y organiser des spectacles. C’est ainsi qu’est née officiellement, le 23 avril 1992, l’ASBL "Les Amis du Château féodal de Moha". Avec, pour objectif principal, la sauvegarde et l’animation des vestiges du château. En plus des visites guidées et animations pour les écoles et les familles, diverses manifestations sont organisées sur le site. Depuis 2020, les fouilles archéologiques ont également repris. Les résultats de celles-ci alimenteront les nouvelles perspectives pour l’avenir du site et les projets à mener dans les 30 prochaines années.

Réservations souhaitées au 085/25 16 13 ou via info@chateaumoha.be