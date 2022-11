Il y aura une patinoire mais synthétique

Alors que Huy justifie son virage à 180 degrés par la flambée des coûts énergétiques, rien de tout cela à Wanze. Simplement parce que sa patinoire n’est pas faite de glace qu’il faut garder au frais, elle est synthétique. "En termes de coûts énergétiques, il n’y aura pas d’impact, note l’échevin Thierry Wanet, qui est aussi président de l’ADL, organisatrice de l’événement. Mais on a quand même pris quelques mesures pour diminuer les coûts. Mais ça, ça va devenir essentiel pour les activités que les Communes organisent…"

N’empêche, il y a quand même eu débat lié indirectement au coût énergétique. "On a eu toute une discussion pour voir si on maintenait le marché de Noël avec la crise qu’on vit actuellement, explique encore l’échevin Thierry Wanet. On a décidé de le faire déjà parce que notre patinoire n’est pas de glace, il n’y a donc pas d’aspect écologique. Puis, on ne voulait pas prendre au dépourvu les commerçants. Donc, on a décidé de le faire." Mais le Wanzois le reconnaît: l’Agence de développement local a néanmoins eu un peu de mal pour louer les chalets qui entoureront la patinoire, dans la cour de l’administration communale. "On a eu peu de demandes au départ. Pour des questions de rentabilité mais aussi parce qu’il n’est pas évident de trouver du personnel dans l’horeca pour le marché de Noël tout en maintenant son commerce ouvert. Mais on y est arrivé." Néanmoins, l’an prochain, "la question sera posée…"

Le marché de Noël fera quand même cette année le plein de chalets. "D’habitude, on avait rapidement des demandes, ça allait très vite, explique Sonia Hoge, chargée de mission à l’ADL. Cette année, ça a pris plus de temps mais tout le village de Noël sera rempli et avec une belle diversité. On arrivera quand même à quelque chose de cohérent par rapport aux autres villages de Noël." Le marché de Noël de Wanze, ce sera 11 chalets, de l’horeca mais aussi de la Confrérie des escargots. "Et également un foodtruck sucré ainsi qu’une nouvelle activité économique qui s’est développée dans le chocolat et les bonbons. Cinq ou six parmi les onze sont des habitués."

Le marché de Noël et la patinoire, ce sera les 16, 17 et 18 décembre.