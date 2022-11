Des capsules vidéo pour soutenir les ados

Elles sont membres du conseil communal des jeunes, créé en 2019 et animé par Audrey Daxhelet. Les jeunes Wanzoises ont voulu travailler sur des thématiques sociétales qui concernent les jeunes. " Elles ont eu l’idée de réaliser des capsules vi déo, explique l’échevine Aurélie Ochelen. Sur base de thèmes que ces jeunes ont choisis après le confinement, en 2021. " Les capsules vidéos ont été filmées en mars dernier. Elles abordent non seulement le rôle du conseil communal des jeunes mais aussi le harcèlement, le racisme, l’homophobie, le handicap. Autant de capsules qui ont été diffusées une première fois lors du salon économique wanzois et qui ont ensuite été peaufinées. " Les jeunes travaillent aussi sur un livret pédagogique pour les accompagner. " Ces capsules ont aussi été proposées aux différentes écoles secondaires de la région, ainsi qu’aux institutions qui s’occupent des jeunes. Et demain jeudi, elles seront proposées lors d’une formation, donnée à la salle des mariages, permettant d’aborder la thématique du harcèlement de rue. " Ces vidéos, c’est un long travail qui mérite d’être diffusé. On est parti de leurs idées. Les vidéos ont toutes leur place pour être un outil pédagogique à être diffusé dans les écoles. "