C’est déjà la magie de Noël grâce aux 500 gymnastes des Spirous d’Antheit

Encore une fois, toutes les sections féminines et masculines de gymnastique récréative, sportive ou de compétition ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans des chorégraphies et des démonstrations sportives.

Chaque moniteur développe le thème et la "cellule gala" coordonne le spectacle avec aux commandes notamment Anne et Stéphanie. "Nous avons choisi le thème de Noël pour offrir un moment magique, disent les sœurs jumelles. Nous voulions m ettre de la féerie et des paillettes dans les yeux des parents et les familles." Et c’est encore une fois une belle réussite. Le public arrivait dans un décor de circonstance accueilli par le père Noël. "Le gala est un moment très important pour les parents, nos gymnastes. C’est un événement très attendu pour tous."

Tous les tableaux étaient très différents allant du féerique comme quand les gymnastes sont parés de guirlandes lumineuses ou le beau ballet dansant des sections de gym sportive des filles et garçons. Le gala a également emmené le public au pays de Père Noël, des bûcherons et bien sûr des plaisirs de cadeaux. Écrire sa lettre au Père Noël était le fil conducteur de l’histoire de la petite fille imaginaire de ce gala.

Le Gala des Spirous a fait voyager dans de nombreux thèmes au fil des années. Ce spectacle annuel ne serait pas possible sans un travail titanesque des moniteurs, de l’encadrement administratif du club et de nombreux bénévoles qui se dévouent pour leur club de gymnastique. Bravo à eux tous pour cette magie.