L’Up ! Great Festival de Wanze signe son retour samedi

Promo, programmation, logistique, catering…

Outre l’aspect musical, l’Up ! Great Festival vaut également pour sa dimension participative avec les jeunes impliqués dans les différentes étapes de ce type d’organisation. "Nous tenons plusieurs réunions en amont pour définir ensemble les objectifs et ensuite répartir les rôles de chacun dans la promotion, le catering, la logistique et l’accueil le jour de l’événement mais aussi dans la programmation des groupes à l’affiche", insiste Stéphane Battaglini.

Comme les 7 éditions précédentes, trois groupes fouleront la scène de la salle Catoul ce samedi. Et la MJ de Wanze restera aussi fidèle à sa volonté de programmer des artistes émergents et qui proviennent de la région. "On veut booster la visibilité de groupes talentueux mais qui ne sont pas encore très connus. Aussi, notre sélection porte toujours sur des groupes avec des compositions originelles."

Warlus, The Citadines et If I Call

Cette année, le choix des jeunes programmateurs s’est porté sur les groupes If I call (déjà présent lors de l’édition 2017 avec son rock français), The Citadines (et leur rock sans concession) et Warlus (avec ses textes en français accrocheurs et ses mélodies imparables). "Ils ont en commun d’avoir chacun un leader qui habite l’entité de Wanze. Warlus s’était déjà porté candidat à une précédente édition. Nous ne les avions pas programmés mais on les avait gardés dans nos petits papiers. Des trois groupes à l’affiche, c’est le plus expérimenté. Quant à The Citadines, ils avaient été vus sur scène par un de nos jeunes et nous avons validé sa proposition après avoir regardé leurs vidéos sur les réseaux", termine le coordinateur de la MJ de Wanze.

Infos au 085/23 15 95. Samedi à la salle Catoul (place Faniel). Ouverture des portes à 19 h 30. Préventes à 6 € (8 € sur place) à la MJ (rue Charles Moncousin 26) et via https ://tickee.be/YN3ZV-A