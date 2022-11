Il prend vos jouets de seconde main en dépôt et les revend à votre place

Depuis son lancement le 1er octobre dernier, "Le coffre à jouets" a déjà débouché sur une cinquantaine de transactions (voir ci-joint). Avec un profil-type du vendeur. "C’est majoritairement des jeunes parents même si un monsieur plus âgé de Huccorgne m’a confié des figurines Power Rangers. Après les avoir nettoyées, elles ont été vendues dans les deux heures."

Pas d’électronique, ni de peluche

Pour l’instant, Arnaud Gérard n’a pas dû procéder à des réparations mais il s’engage à mettre en vente des jouets en bon état, en ordre de marche et complets. "C’est une garantie qu’on n’a pas toujours dans les bourses de seconde main. Je nettoie toujours les jouets qu’on me met en dépôt. Pour l’instant, je n’ai pas vraiment de pièce attitrée à la maison, je songe à agrandir l’abri de jardin pour le stockage également. Je n’accepterai jamais un jeu de société avec une pièce maîtresse manquante par exemple. Ou un puzzle incomplet… Aussi, j’évite les peluches et tout ce qui est électronique. Quand je me rends chez une personne, j’accepte entre 5 et 10 jouets maximum. Je ne fais pas vide-greniers…"

Les jouets pour enfants en bas âge (élan à bascule, petit train en bois, boulier…) l’emportent pour l’instant dans le stock du Mohatois, entre objets récents et d’autres plus "vintage" comme ces deux fermettes et leurs animaux ressuscités des années 70-80. "Il m’arrive aussi de vendre des jouets par lots quand il s’agit de figurines Playmobil par exemple. J’ai aussi eu des livres qui sont vite partis. En moyenne, les prix à la revente vont de 5 à 15 € selon le type de jouet. Dans les acheteurs, on retrouve des jeunes parents comme des grands-parents. Je pense que ces achats s’expliquent par un engagement pour la planète plus qu’en raison de la pression financière liée à la flambée des tarifs énergétiques. Et de leur côté, les vendeurs n’ont pas envie de faire la démarche eux-mêmes. Prendre les jouets en photo, les poster sur un site, gérer la transaction… C’est du travail, l’air de rien, et ils s’y retrouvent en me le confiant."

0472/56 48 10, gerard.arnaud@hotmail.com, page Facebook « Le coffre à jouets »