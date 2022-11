Il voulait décorer sa moto avec un coup-de-poing américain

Avoir un coup-de-poing américain sur soi est interdit. Mais peut-il servir d’élément décoratif ? La réponse est non. Le 13 octobre dernier, un Hamoirien de 29 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Huy pour se justifier d’avoir été interpellé avec une arme prohibée sur lui. « Il traînait chez ma grand-mère. Lorsqu’elle a déménagé et qu’elle a vidé la maison, elle l’a retrouvé et me l’a rendu, expliquait-il lors de son audience. Je l’ai repris en me disant que je pourrais le souder sur ma moto comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. J’ai ensuite été arrêté à l’Aldi de Wanze et les policiers m’ont fouillé. Ils l’ont retrouvé dans ma poche car je venais seulement de le récupérer. » Et si le jeune homme se retrouve au tribunal, c’est surtout parce qu’il n’a pas payé l’amende de 250 € malgré plusieurs rappels. Une case justice qu’il aurait donc pu éviter. Malgré un casier judiciaire qui « n’est pas piqué des hannetons », selon la procureure de division, Brigitte Leroy, il écope d’une amende de 200 € ou deux mois de prison en cas de non-paiement et la confiscation de son arme. C.Vi.