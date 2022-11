Non, on n’oublie pas les travaux au hall des sports

Définitivement enterrés, ces travaux pourtant nécessaires ? Non, mais ils ne seront pas couverts par les subsides initialement prévus. Mais "on essayera de les réaliser sur fonds propres ou alors on répondra à un nouvel appel à projets, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. Cela reste des travaux indispensables. Mais en période de crise, il y a une hiérarchie dans les choix qu’on fait…" Et Wanze a choisi.