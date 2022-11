Accident mortel au Rallye du Condroz : les policiers d’Amay affectés

« Lors d’interventions potentiellement traumatogènes ou dépressiogènes, notre objectif est de prendre en charge les collègues le plus rapidement possible afin d’éviter des problèmes par la suite, explique Yonace Jaajouai, inspecteur principal à Amay. Ils peuvent ainsi mettre des mots sur ce qu’ils ont vu et ressenti. La situation de ce week-end a été très complexe surtout pour nos policiers qui ont des enfants du même âge. Le transfert est humain et inévitable lorsque vous faites face à la violence et à des corps sans vie. Émotionnellement ce n’est pas évident à gérer quand il faut procéder aux constatations ou aux déplacements des corps. Nous allons également organiser un débriefing collectif. » Un appui psychologique qui s’adresse aux policiers mais également aux pompiers qui sont intervenus dimanche