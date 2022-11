Les habitants de Moha lancent une cagnotte pour montrer leur soutien aux parents de Margaux et Romain

"C’est un village entier qui est touché par ce drame", débute Justine Massin, une habitante de la rue Alphonse Nicolas à Moha. L’accident qui a causé la mort de Romain Landeloos (18 ans) et Margaux Remacle (16 ans) s’est déroulé à 200 mètres de chez elle. L’émotion est vive pour cette mère de famille. "Je passe devant cet endroit tous les matins et tous les soirs, confie-t-elle avec la gorge nouée. On ne peut pas rester indifférent. Je me dis que ça aurait pu arrive à n’importe lequel de nos enfants. On ne peut pas ressentir ce que les parents du jeune couple peuvent vivre mais on veut montrer notre soutien. Leur dire qu’on est là, avec eux. On veut se mobiliser."