Désormais, Wanze taxera les terrains de golf de Naxhelet

Pourquoi une telle taxe ? Car les terrains de golf ont un impact sur l’aménagement du territoire, ils génèrent un impact environnemental avec la modification de la dénivellation du sol, la fertilisation, l’eau pour l’arrosage, la pollution causée par la perte de balles non recyclables.

Et puis, aussi, "comme toutes les Communes, on cherche de l’argent et on ne veut pas faire payer le citoyen qui est déjà confronté à des dépenses importantes, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. Sans cependant être contre-productif par rapport à l’économie locale. Mais on va chercher l’argent là où il y en a." Et donc, dans la poche des époux Bernard et Françoise Jolly, de leur société qui gère le golf. Et cette nouvelle taxe, la Wanzoise Françoise Jolly n’en avait pas connaissance… avant qu’on lui apprenne. Ses premiers mots, lâchés avec un brin d’ironie ? "C’est magnifique, c’est sympathique. 11.000€ ? Là, je suis profondément choquée car nous faisons vivre l’économie locale via les emplois que nous avons créés, nous utilisons des produits wanzois aussi. On est un acteur économique de la commune. Avec la compétition féminine internationale que nous organisons, nous donnons aussi de la notoriété à la commune." Les époux Jolly n’ont pas été contactés par la Commune, ils n’ont pas été informés de cette taxe qui les touche eux directement. "C’est une taxe décidée de façon unilatérale après deux années de Covid dont on a souffert et la hausse des coûts énergétiques."

Un souci de l’environnement très poussé

Les motivations étonnent d’autant plus Françoise Jolly qu’elles ne s’appliquent pas au golf de Naxhelet. La taxe cible, notamment, l’eau utilisée pour l’arrosage. "On n’utilise pas d’eau de consommation, on a un système de drainage des eaux de pluie qui vont directement dans l’étang. On n’utilise pas un seul litre d’eau de ville ou encore de forage." La fertilisation des sols ? "On engraisse beaucoup moins que sur n’importe quelle surface agricole. On fertilise très peu et les engrais qu’on utilise sont organiques."

La taxe touche aussi la pollution générée par les balles de golf perdue. "Les balles, on les ramasse. On les ramasse toutes et celles qui ont été perdues, on les donne à une ASBL. Donc, elles ont une deuxième vie." Enfin, pourquoi taxer la modification de la dénivellation du sol alors que c’était déjà prévu dans le permis ? "Notre permis nous a été délivré en juillet 2012 par la Commune et la Région wallonne. Pourquoi réagir dix ans plus tard alors qu’on avait les autorisations ?" De plus, de modification de relief, il n’y en a eu que très peu lors de la construction du golf. "On a voulu intégrer le golf dans la nature existante, on a fait un golf à l’anglaise." Enfin, s’il y a bien un golf qui respecte l’environnement, c’est le golf wanzois. "On a un souci de l’environnement très poussé, ajoute Françoise Jolly. On a la Clé verte pour l’hôtel, on a le label Géo qui est un label environnemental international pour les terrains de golf. On a un golf certifié hautement environnemental avec une évaluation constante." Le golf de Naxhelet protège, de plus, la faune et la flore en privilégiant les zones de fauchage tardif.

Alors cette taxe sur le golf de Naxhelet, non. "C’est une taxe arbitraire créée car ils ont besoin d’argent. On a toujours payé toutes nos taxes. Je suis choquée du manque de dialogue, c’est de la rage taxatoire."