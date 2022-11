Décès de Romain et Margaux lors du Rallye du Condroz: «L’enquête durera des mois»

Renaud Xhonneux, 1er substitut du procureur du roi de Liège, est en charge du dossier. L’enquête est en cours et permettra donc de trancher dans un sens ou dans l’autre.

À ce stade-ci, où en est l’instruction ?

Actuellement nous récoltons les données. Nous devons entendre de nombreux témoins qui se sont naturellement manifestés, visionner les caméras de surveillance, celle qui était disposée sur la voiture accidentée et également les enregistrements vidéos pris par des personnes présentes sur place avec des smartphones. Tout cela devra être analysé. Je sais qu’il y a des versions qui diffèrent et que certains veulent des réponses. Mais on ne peut, pour le moment, rien affirmer et c’est pourquoi il faut nuancer.

Que devra déterminer l’enquête ?

Nous sommes ici dans une enquête classique même si les faits sont dramatiques. Il faudra savoir si on est face à un accident ou si la responsabilité de l’organisateur est mise en cause. Tout cela est au conditionnel pour le moment. Il faudra déterminer si les deux jeunes se trouvaient ou non dans un endroit interdit au public et s’il était interdit, savoir si la signalisation était suffisante. La responsabilité des victimes ne sera en revanche pas mise en cause puisqu’elles sont décédées.

Le pilote pourrait-il être poursuivi ? On ne peut pas lui reprocher un excès de vitesse comme c’est le cas pour d’autres accidents de la route…

Prouver une infraction dans le chef du pilote serait sans doute compliqué. Je ne pense pas que ça puisse être le cas. Dans le cadre d’un rallye, la vitesse n’est pas un argument évidemment. Les excès de vitesse n’en sont pas et c’est donc différent d’un accident de la route classique.

Si le sentier était bien sur une propriété privée comme le soutiennent les parents de Romain et Margaux, vers qui ira la responsabilité ?

Il faudra effectivement voir si la zone dans laquelle ils se trouvaient était balisée ou non. S’ils étaient dans une propriété privée, ni l’organisateur, ni le propriétaire du terrain ne seront mis en cause. Il s’agira alors d’un fait de course tragique. Si la signalisation était bien présente et que l’organisateur a bien tout respecté, sa responsabilité ne sera donc pas engagée. C’est un débat qui se déroulera davantage au niveau civil que pénal.

Combien de temps durera cette enquête ?

Cela prendra des mois à coup sûr. Le temps de récolter les témoignages, d’analyser les images et d’obtenir le rapport définitif de l’expert, on est parti pour plusieurs mois. Surtout au vu des enjeux. Il faudra faire les choses avec minutie. Il faudra prendra le temps de tout explorer avant de se prononcer.