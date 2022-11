Un incendie ravage une maison à Bas-Oha

Il était 18 h 09 quand les pompiers hutois ont été appelés à intervenir sur un incendie qui s’était déclaré dans une maison de la rue Joseph Romainville, à Bas-Oha. À leur arrivée, les flammes avaient déjà percé une partie de la toiture de l’habitation. "Ça a été un feu très compliqué à gérer, explique-t-on du côté de la caserne hutoise. Parce qu’il s’agit en fait d’une ancienne maison et d’un ancien hangar qui ont été reliés pour n’en faire plus qu’une seule habitation, tout en profondeur." Les différences de niveaux et de matériaux dans les toitures (tôle, roofing, OSB…) n’ont pas facilité la tâche des pompiers, le feu reprenant quelques mètres plus loin de là où il venait d’être éteint. "La configuration des lieux a fait aussi qu’on ne pouvait pas passer par les côtés de la maison" pour accéder facilement à l’ancien hangar situé à l’arrière de l’ancienne maison principale.