L’ex-député provincial Gaston Gérard, la force tranquille, est décédé

Enfant, Gaston Gérard habitait sur les hauteurs d’Antheit, dans le quartier dit de Malsemaine, proche de Villers-le-Bouillet et de sa Maison du Peuple. Son père et son oncle étaient colombophiles et partageaient leur passion avec le Villersois Émile Collignon. C’est ainsi que Gaston a découvert la Maison du Peuple qui hébergeait le club de colombophilie. Son grand-oncle étant par ailleurs Bourgmestre d’Antheit, il s’affilia très tôt au parti socialiste.

Relativement impressionné, il assiste, à Villers, à de nombreuses assemblées fédérales, notamment préélectorales, au cours desquelles les ténors du parti (Leburton, Stassart, Housiaux) prenaient la parole. Conseiller communal d’Antheit dès 1971, puis conseiller communal de Wanze en 1977 et échevin en 1978, il devient député permanent en 1981, en remplacement de Guy Coëme.

"Gaston, c’était la gentillesse incarnée, explique l’ancien bourgmestre de Waremme. Il a été un des piliers de la politique provinciale durant 25 ans. Sa plus belle réussite ? Le château de Jehay incontestablement."

En 2006, il passe le témoin à Christophe Lacroix. "Gérard était assistant social de formation, raconte Jean-Luc Bolly, qui a travaillé dans son cabinet à la Province. Malgré son ascension et sa fonction de député, il a toujours gardé cette fibre sociale chevillée au corps. Il ne faisait jamais de vagues, c’était la force tranquille."

Gaston Gérard était un humaniste engagé, déjà professionnellement, mais aussi dans ses convictions profondes de Franc-Maçon. Initié en 1973 dans la Loge des "Amis de la Parfaite Intelligence" à Huy, il fréquentait assidûment son cercle maçonnique dans lequel il vivait pleinement la fraternité.