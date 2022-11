Accident mortel du Rallye du Condroz: des échauffourées à cause de « voyeurs malsains »

C’est que des personnes, témoins du drame qui venaient de se jouer, n’ont pas hésité à dégainer leurs téléphones et appareils photo pour, semble-t-il, capturer des images et des vidéos. Une attitude désagréable et malvenue qui n’a pas plu à certains spectateurs présents sur place, qui s’en sont alors pris aux indélicats. Des échauffourées ont éclaté mais elles ont été rapidement réglées par la police. "Il y avait des gens qui avaient trop bu et, apparemment, des voyeurs malsains. Ça s’est donc un peu échauffé mais on a réglé ça relativement rapidement, confirme Thierry Mopin, commissaire à la zone Meuse-Hesbaye. Il n’y a pas eu à dresser de PV de coups et blessures, par exemple."

Une situation rapidement sous contrôle grâce à la présence en force de la police sur tout l’itinéraire du rallye. "On a rassemblé les équipes, on s’est concentré sur le site."

« Similaire aux autres années »

Pour le reste du week-end, pas d’intervention policière particulière à signaler du côté de la zone de police Meuse-Hesbaye. "C’était similaire aux autres années", résume le commissaire Mopin, dont la zone est traversée par trois spéciales complètes (et quelques liaisons) pendant les deux jours du rallye.