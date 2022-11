Accident au Rallye: l’heure est à la tristesse à Wanze

Depuis l’après-midi de ce dernier dimanche et le dramatique accident lors du Rallye du Condroz, tous les regards sont tournés vers les familles endeuillées. A Wanze aussi – l’accident s’est produit à Moha -, on veut avant toute chose penser aux deux jeunes gens qui ont perdu la vie dans cet accident. "Les autorités communales sont de tout cœur avec celles et ceux qui sont touchés par ce triste événement", note l’administration communale dans un communiqué. Le bourgmestre Christophe Lacroix se refuse aujourd’hui a tout commentaire sur le drame, sur ses circonstances. "C’est le temps des hommages aux victimes, de la tristesse et de la solidarité avec les familles brisées. Les autorités judiciaires mènent des devoirs d’enquête. Il faut attendre leurs conclusions et respecter les douleurs des familles concernées. C’est aussi une question de pudeur."