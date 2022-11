Drame sur le Rallye du Condroz à Wanze: des témoins racontent

"Ils étaient debout sur un muret pour mieux voir la course, rapporte un autre témoin. La voiture a bien négocié l’épingle (NDLR: qui se trouvait à quelques mètres du lieu de l’accident) et puis, elle a glissé et percuté les personnes. On a ensuite arrêté les voitures qui suivaient comme on a pu."

Après, les stewards ont tenté d’éloigner les gens. "Ils voulaient les empêcher de filmer, rapporte une troisième personne présente. D’autres personnes étaient aussi très en colère. Je me suis ensuite éloigné. Les secours ont mis une dizaine de minutes avant d’arriver."