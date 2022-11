Début d’incendie à l’usine Carmeuse

C’est ce vendredi vers 13h que les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés pour un début d’incendie à l’entreprise Carmeuse, à Wanze. En effet, une bande transporteuse avait pris feu. Les sapeurs ont rapidement maîtrisé les flammes et l’opération a duré environ une heure. Ils se sont déployés sur place avec une autopompe, une échelle, deux citernes et un véhicule officier. Du renfort a également été demandé à la zone de secours NAGE qui a mobilisé une autopompe. Heureusement, on ne déplore aucun blessé, uniquement des dégâts matériels.