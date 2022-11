Le nouveau Sondron est arrivé…

"Vous pouvez le trouver depuis mercredi, explique le dessinateur. J’ai changé d’éditeur, voilà la cause du retard. Je peux déjà annoncer, ce que vous savez déjà: nous n’avons pas eu une année calme. Alors qu’on espérait laisser dernière nous le covid et les inondations, Poutine a envahi l’Ukraine. J’ai dû réapprendre à le dessiner, car il a pris un peu de poids et de l’âge. Ensuite, nous avons eu deux champions cyclistes qui ont accompli des exploits. Il y a aussi Julos Beaucarne, un personnage que j’ai dessiné pour la première fois et bien évidemment pour la dernière fois."

Sondron, c’est donc découvrir l’actualité corrigée de manière impertinente, rien ne lui échappe, de l’inflation générale au prix de l’énergie, de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, de Max Verstappen à Remco Evenepoel. Ce sont quelques coups de crayon, quelques phrases dans les phylactères, traduction en mots. Voilà tout l’art du caricaturiste.

Le douzième album, toujours moqueur mais jamais méchant, c’est soixante pages et plus de deux cents dessins, dont une grande majorité publiée dans votre quotidien favori.

En effet, cela fait un quart de siècle que le Wanzois vous propose sa dérision, souvent accompagnée d’une grande tendresse et d’un grand respect.

Il est possible de trouver le 12e album de Sondron dans toutes les librairies depuis ce 2 novembre ou en versant 19,90 € sur le compte: Fortis BE81 2400 5520 4724 avec en message Bouquin Haute Tension et le prénom pour la dédicace.