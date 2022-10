Une soirée pour aider les entrepreneurs wanzois à réduire leur facture énergétique

La crise énergétique n’épargne personne et frappe également la facture des commerçants, petites et moyennes entreprises. À Wanze, on l’a bien compris avec la sortie ce lundi d’une brochure "Aides Énergie" pour aider citoyens et entreprises à y voir plus clair dans l’arsenal des aides envisageables. Dans le même esprit, c’est cette fois l’Agence de développement local (ADL) qui a décidé d’apporter un coup de pouce aux 900 entrepreneurs locaux qui garnissent son fichier d’adresses. "L’idée nous est venue suite à des témoignages de commerçants qui nous ont fait part de leurs difficultés à affronter la crise énergétique, explique Romain Laroche, agent de développement à l’ADL wanzoise. Par exemple, et c’est heureusement la seule situation qui nous a été rapportée, ces difficultés ont conduit à la fermeture de la boulangerie Matagne à Vinalmont. Elle aurait trouvé repreneur et nous lui souhaitons de pouvoir se développer au mieux dans ce contexte particulièrement difficile."