A-t-il mis le feu à la voiture de son ex ? Il assure que non

Il doit donc répondre de harcèlement entre le 25 et le 29 mars 2021. Il est aussi inquiété pour incendie volontaire. Circonstance aggravante: le bâtiment était occupé au moment des faits. La victime n’est autre que la femme avec qui il a partagé sa vie durant sept ans. Elle et son fils se sont constitués parties civiles. Ils réclament des dommages tant matériel (on parle de 40 000 €) que moral.

C’est en novembre 2020 que le couple s’est séparé, à la demande de la compagne du prévenu. "Depuis, je ne l’ai plus revue, explique-t-il. Sauf le 25 mars 2021. J’ai déposé un colis devant chez elle de choses qu’elle apprécie. C’était pour lui faire plaisir". Ensuite, elle aurait tenté de le joindre alors qu’il était en réunion. "J’ai laissé un message comme quoi je rappellerais plus tard". Il essaye plusieurs fois. Sans succès.

C’est le nouveau compagnon qui finit par rappeler. "C’était un ramassis d’insultes et de provocations. J’ai raccroché." Le plus grave reste néanmoins la menace d’incendie proférée via un message, par le compagnon évincé. Il reconnaît le message mais pas le passage à l’acte. Et pourtant. Entre la première et la seconde auditions par les enquêteurs, les versions ont varié. Il a d’abord dit que le 28 mars 2021, il n’a pas quitté son domicile. Or, son téléphone borne à 1,4 km du domicile de son ex le jour des faits. Un homme a aussi été vu avec un jerrycan rouge. Le même que celui retrouvé dans l’abri de jardin du prévenu. "Je m’en sers pour ma tondeuse et ma débroussailleuse."

De plus, l’intérieur de la voiture de l’Amaytois sent l’essence à plein nez. Et puis, il y a ce message annonçant son intention de "cramer la caisse" de son ex. Lors de son interpellation, le 28 mars, il est dans son lit mais son portable se trouve dans sa voiture. Beaucoup de coïncidences de l’avis du Parquet qui requiert 3 ans sans s’opposer au sursis probatoire. L’homme devra se soumettre à un suivi psychologique et soigner son addiction à l’alcool.

Du côté de la défense, on souligne une série d’incohérences. Alors que l’accident est susceptible d’être d’origine criminelle, on ne procède à aucun examen. Le véhicule sera entièrement détruit en mai 21, soit deux mois après les faits. L’instruction aurait aussi été menée à charge de son client. Il sollicite l’acquittement de son client, à titre principal.

Jugement le 23 novembre.