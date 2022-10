Wanze sort une brochure d'aide face à la flambée des prix de l'énergie

L’envolée des prix de l’énergie pousse les citoyens à frapper aux portes des CPAS. Celui de Wanze le vit au quotidien. Afin de les aider, la Commune de Wanze a compilé dans une brochure (disponible sur www.wanze.be) les aides visant à soutenir les ménages. Elle sera mise à jour régulièrement. Le CPAS, lui, est là pour conseiller. « Depuis plusieurs semaines, on reçoit des gens qui ont reçu des régularisations et des demandes d’acompte plus important, note Xavier Mercier, président du CPAS. Tout le monde est touché. Après le Covid, les inondations pour certains, maintenant ceci. » Et de relayer la crainte du président des CPAS wallons Luc Vandormael : « le pire est à venir car c’est en avril/mai que les gens recevront les relevés de régularisation ». Le Wanzois épingle le fait que ce seront à nouveau les pouvoirs locaux qui devront payer le prix de la non prise en charge par les pouvoirs supérieurs. C.Du