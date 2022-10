Le projet ? Agrandir la cour des maternelles

Dans ce cas-là, les biens reviennent à l’État… qui n’est visiblement pas pressé pour jeter un sort aux immeubles quand il accepte la succession. "L’État se plaint qu’il a besoin d’argent mais il hérite certainement de dizaines de biens et les récupérer prend des années." Car dès le décès du propriétaire de la petite maison, la Commune de Wanze s’est montrée intéressée pour l’acheter. Sauf que l’État n’a pas montré le même empressement à la lui vendre.

La Commune, elle, était intéressée car la maison jouxte l’école de Moha. La propriété possède un grand jardin à l’arrière, qui donne jusqu’à la Mehaigne. L’intérêt ? Ce jardin pourrait être aménagé, devenir une extension de la cour de récréation des élèves des classes maternelles. La Commune voudrait aussi disposer de locaux pour stocker le matériel de l’école. La maison pourrait, elle, être transformée en conciergerie.

Le même prix que pour un particulier

La Commune de Wanze voulait acheter la propriété pour concrétiser son projet. Mais vu le peu d’empressement de l’État à lui répondre, elle est passée par une demande en expropriation pour cause d’utilité publique. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’a ainsi autorisée à acquérir le bien par ce biais pour un montant d’environ 150 000 €. "La Commune est passée par l’expropriation car ça n’avançait pas, note Bernard Lhonnay. Mais on l’a payée le même prix qu’un particulier aurait déboursé."

Cette petite maison de Moha, bientôt propriété de la Commune de Wanze, n’est pas la seule appartenant à l’État belge sur la commune. Il était ainsi aussi propriétaire d’une maison de la rue Léon Charlier. Sa propriétaire était décédée sans enfant. Et "ça a duré des années avant qu’elle ne soit vendue. La végétation avait tout recouvert et les voisins s’en plaignaient. Mais l’État ne vendait pas. La maison a été vendue en vente publique il y a quatre mois seulement. Les nouveaux propriétaires ont commencé à la nettoyer et à la restaurer." Et aujourd’hui, la villa, qui était de construction récente, s’intègre à nouveau dans son environnement. "L’État a des centaines de maisons comme cela."

À Moha, la Commune de Wanze va enfin devenir propriétaire de la petite maison de briques rouges. Avec un projet rapidement mis en branle ? Ce n’est pas dans les priorités de la majorité. "On verra un peu le timing pour l’école. Le jardin, on va pouvoir l’utiliser pour agrandir la cour. Ça, le service des travaux sait s’en charger." Mais pour le reste… ce n’est pas pour tout de suite. Là, la priorité de la majorité est de travailler sur son budget 2023. "On ne s’est pas encore penché sur le dossier. On verra cela l’année prochaine."