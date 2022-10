À Bas-Oha, les épouvantails ont pu rentrer chez eux !

Ce scénario, c’est celui de la désormais traditionnelle balade des épouvantails à Bas-Oha, qui compte déjà une dizaine d’éditions. Allant de stand en stand à travers le village, les enfants, suivis par leurs parents, s’attellent à résoudre l’épineux problème du mage Uscule et de ses drôles d’épouvantails. Et à la fin de la balade, qui a duré une bonne heure, ils étaient ravis.

"C’était cool !, s’exclame Eléonore Van Assche, neuf ans et demi. C’est la deuxième année que je viens et c’est chouette à chaque fois." Et même si on est déjà fin octobre, la balade n’était pas sur le thème d’Halloween. "Ça ne faisait pas peur." Et en plus, "c’était bien pour les petits et les grands !"

Et en effet, loin de traîner la patte en attendant que ça se termine, les parents ont également beaucoup apprécié. "C’était vraiment très bien, confie Géraldine Helas, la maman d’Eléonore. J’ai beaucoup aimé le côté magique de leurs aventures." Une organisation également saluée par Charlotte Bavay, maman de Célestine et Gaspard. "Les enfants ont vraiment bien été pris en charge, sourit-elle. L’encadrement était super."

De longs préparatifs

Pour l’encadrement, il faut remercier les gnomes, campés pour la plupart par des parents d’élèves. Et pour l’organisation, le comité scolaire de Bas-Oha. "Ça nous a demandé un an de travail, détaille Kevin Silien, membre du comité scolaire. Les épouvantails ne changent pas mais on a dû inventer une nouvelle histoire, construire de nouveaux décors et réaliser les costumes des nouveaux personnages." Le mage Uscule, alias Bruno Gathy, s’est également beaucoup investi. "On a énormément bossé ces derniers temps, sourit-il. Nos femmes pourront nous revoir une fois que ce sera fini."

L’argent récolté ce samedi permettra de financer certains projets scolaires, mais ce n’est peut-être pas ça plus important. "Ce qui magique, c’est de voir un sourire sur le visage des enfants", conclut Christophe Depierreux, qui joue Granvantail.