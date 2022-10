500 enfants vont voyager dans le monde de la couleur

La bibliothèque de Wanze à Bas-Oha accueille l’exposition "Couleurs" jusque 15 janvier. Jeudi dernier après-midi, les deux bibliothécaires Céline Gustin et Michèle Dekoninck ont animé la visite de la classe de 2e maternelle de l’école communale de Bas-Oha. Il est 13 heures quand les 19 enfants arrivent accompagnés de l’institutrice, Angélique Modestus. Ils sont invités à prendre place dans le premier "monde" jaune et rouge. Les deux animatrices approchent le thème en posant des questions. "Si je prends du jaune et du bleu, cela fait quelle couleur ? Et du jaune et du rouge. ?" Elles sont impressionnées des réponses. Visiblement les petits connaissent déjà bien les couleurs. Et quand on leur demande des exemples de choses jaunes, ils citent des fleurs, des objets et même le soleil et les étoiles. Céline Gustin poursuit par la lecture des plusieurs livres dont un sous la orme d’un petit théâtre où le chat mange des souris de couleurs et se transforme. Les enfants sont visiblement heureux et attentifs.