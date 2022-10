Le permis d’urbanisme pas encore accordé

Pas beaucoup de résistance

Le projet n’a pas rencontré beaucoup de résistance. "On a reçu une réclamation du riverain qui sera le plus impacté, poursuit Bernard Lhonnay. Il veut qu’on tienne compte de sa quiétude. Il nous a demandé de créer des écrans de verdure. Ça me paraît tout à fait légitime."

La Commune restera attentive

Finalement, ce n’est pas ce projet-ci qui inquiète vraiment les riverains mais les suivants. "Le terrain sur lequel les centres médicaux seront bâtis est très grand et appartient à Immo Naxhelet. Il est certain qu’ils vont encore construire dessus mais on n’a pas encore reçu de demande pour l’instant."

La Commune n’a pas l’intention de laisser des bâtiments pousser dans tous les sens. "On veillera à ce que le projet et la densité des habitations soient cohérents. Si on construit trop, il y aura des problèmes de mobilité. Et puis, la volonté du collège n’a jamais été de faire de Wanze une ville de 20 000 habitants. On veut que notre Commune reste un milieu semi-rural", conclut Bernard Lhonnay.