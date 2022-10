Un souci pour aller sur internet ? La bibliothèque de Wanze est là et vous aide

Une fracture numérique, il y en a bel et bien une. Pour la réduire et aider les Wanzois, la Commune de Wanze a créé un nouveau service. Un membre du personnel de la bibliothèque communale a ainsi suivi la formation Connectoo, que proposait le secrétaire d’État Mathieu Michel. Il se tiendra à la disposition des Wanzois. "On a un bibliothécaire qui est désormais breveté, note Jacques Elias. Et dès le 3 novembre, il accueillera les gens qui ont des difficultés à aller sur mypension.be, pour consulter leur compte bancaire ou encore ceux qui veulent remplir leur déclaration d’impôts en ligne. On les aidera à naviguer et cela, en toute confidentialité naturellement. On aura un local spécifique pour les accueillir."

L’objectif de ce nouveau service ? La bibliothèque et l’administration communale veulent montrer aux Wanzois intéressés comment fonctionne internet. Sans le faire à leur place mais en les y aidant. "On a aussi deux autres services qui pourraient les intéresser. Le club informatique propose un réel échange d’expériences une fois tous les quinze jours." Ce club fonctionne depuis pas mal de temps. Autre service qui a beaucoup de succès: les formations sur une thématique particulière avec un planning précis. Cette formation est proposée une fois par mois et est donnée par MobiTIC, service provincial.

Et à qui ce nouveau service proposé par la bibliothèque sera-t-il dédié ? "Ce sera un bel outil pour les personnes plus âgées, les plus démunis", explique Charlotte Rouxhet, échevine en charge de la bibliothèque. Et elle ajoute: "il est difficile de voir s’il y aura un intérêt. Il faudra déjà veiller à ce que la communication sur le sujet passe bien." La bibliothèque mettra du matériel à disposition: tablette, PC fixe et PC portable.

Le service sera accessible à la bibliothèque sur rendez-vous au 085/211036 pendant les heures d’ouverture.