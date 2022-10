Un livre pour rendre hommage au centre

Un livre écrit sur son temps libre

Elle a décidé elle-même d’écrire le livre. "Je voulais déjà le faire pour les 45 ans du centre, mais on a finalement opté pour l’organisation d’une pièce de théâtre et d’une conférence. Et ici, pour les 50 ans, je me suis lancée dans ce projet parce que j’y tenais vraiment."

Son livre, Johanne Potums y tenait tellement qu’elle l’a essentiellement écrit pendant son temps libre. "J’ai réalisé mes interviews pendant mes heures de boulot. Mais tout le reste, je l’ai fait pendant mes congés." Commencé en septembre 2021, son livre a été imprimé il y a quelques semaines.

Pour s’investir autant dans son travail, Johanne Potums y est évidemment très attachée. "C’est certain que je vais travailler pour toucher un salaire, mais c’est plus que ça. Dans mon ancien boulot, je n’étais là que pour faire du fric. Mais ici, c’est différent. L’humain prime."

Mais, au final, "ce livre, c’est surtout un hommage à mes collègues et aux personnes qui ont consacré beaucoup de temps à l’Oiseau Bleu", conclut-elle.